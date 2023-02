Squalo uccide un 59enne in Nuova Caledonia

Un turista australiano di 59 anni è morto domenica dopo un attacco di squalo avvenuto a 150 metri da una spiaggia di Noumea in Nuova Caledonia. La vittima stava nuotando vicino al pontone di questa frequentatissima spiaggia della capitale, quando è stato morso più volte dallo squalo. Il 59enne è stato “salvato da due diportisti che si trovavano nelle vicinanze”, ha dichiarato il pubblico ministero Yves Dupas alle agenzie di stampa. I soccorsi hanno riscontrato un grave morso alla gamba, oltre che all’altezza delle due braccia. Nonostante il massaggio cardiaco praticato al suo rientro in spiaggia, l’uomo è deceduto per le ferite riportate. L’attacco è avvenuto mentre un gran numero di persone era in acqua, scatenando il panico sulla spiaggia di Château-Royal, a sud della città. La zona è stata immediatamente evacuata. Il sindaco della città di Nouméa, Sonia Lagarde, ha ordinato la chiusura della stragrande maggioranza delle spiagge della città e il lancio di una campagna per catturare gli squali tigre e gli squali bulldog, insieme alla provincia del sud della Nuova Caledonia. I droni sono stati dispiegati anche dai servizi municipali, che hanno permesso di osservare due squali nella zona, secondo la polizia. Le operazioni sono state sospese al calar della notte e riprenderanno lunedì mattina. Già il 29 gennaio un nuotatore di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato morso da uno squalo, un centinaio di metri al largo della stessa spiaggia dello Château-Royal. Cinque giorni dopo, un surfista era stato attaccato da uno squalo, questa volta senza ferirsi. Questi tre attacchi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono avvenuti nell’arco di tre settimane, durante le quali le attività nautiche sono state vietate per diciassette giorni a fronte di soli quattro giorni di autorizzazione alla balneazione.