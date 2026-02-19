Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Squalo avvistato per la prima volta nelle acque ghiacciate dell’Antartide

Uno raro squalo è stato immortalato per la prima volta nelle profondità ghiacciate dell’Antartide, sorprendendo la comunità scientifica. Il video mostra un enorme squalo che si muove lentamente nelle acque profonde dell’Antartide. Il filmato è stato registrato nel gennaio 2025 e, secondo il ricercatore Alan Jameson, il pesce era lungo circa 3-4 metri. “Quando siamo andati lì non ci aspettavamo di vedere degli squali, poiché l’opinione prevalente era che non vivessero nelle acque ghiacciate dell’Antartide”, ha detto Jameson, aggiungendo che si trattava di “uno squalo particolarmente grande”. La telecamera, di proprietà del Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre, è stata installata al largo delle Isole Shetland Meridionali, vicino alla Penisola Antartica. L’area si trova all’interno dell’Oceano Antartico, noto anche come Oceano Antartico. Lo squalo è stato avvistato a una profondità di 490 metri, dove la temperatura dell’acqua era di soli 1,27 gradi Celsius. Nella stessa inquadratura, si vede anche una pastinaca immobile sul fondale, il che non ha sorpreso gli scienziati, dato che questa specie è nota per vivere così a sud. Jameson ha affermato che non esiste alcuna precedente segnalazione di uno squalo nell’Oceano Antartico. Questa valutazione, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è condivisa dal biologo conservazionista Peter Cain della Charles Darwin University, il quale ha osservato che il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature oceaniche potrebbero spingere gli squali verso acque più fredde nell’emisfero australe. La scoperta è particolarmente significativa”, ha detto Cain. Tuttavia, secondo la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, esperta di fauna marina, è possibile che gli squali dormienti, che si muovono lentamente, vivano da tempo nelle profondità dell’Antartide senza essere individuati, a causa dell’isolamento della zona e della scarsa presenza di telecamere di ricerca. Era il momento giusto, nel posto giusto, con la macchina fotografica giusta.