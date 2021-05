Spezia- Napoli: 1-4. L’uragano Osimhen porta il Napoli in zona Champions: doppietta e assist vincente per il nigeriano

Il Napoli batte lo Spezia per 4-1, grazie alle reti di Zielinski (15’), Osimhen (23’ e 44’) e Lozano (79’) di Piccolo (65’) la rete spezzina del momentaneo 3-1. Devastante Osimhen, che oltre alla doppietta, apre spazi (in occasione della rete di Zielinski) e serve l’assist vincente per la rete del definitivo 1-4 di Lozano. Vittoria fondamentale in chiave Champions, gli azzurri a quota 70, momentaneamente al secondo posto, domani, in virtù dello scontro diretto Juve- Milan, saranno in ogni caso tra le prime 4.

Tabellino

Spezia- Napoli: 1-4 (pt 0-3)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez (78′ Saponara), Ricci, Maggiore; Verde (46′ Piccoli), Agudelo (78′ Acampora), Gyasi (68′ Farias). All. Italiano. A disposizione: Zoet, Erlic, Dell’Orco, Terzi, Ferrer, Bastoni, Pobega, Galabinov.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (69′ Mario Rui), Fabian, Demme, Zielinski (69′ Mertens; 76′ Elmas), Politano (76′ Lozano), Osimhen (84′ Petagna), Insigne. All. Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Bakayoko, Elmas, Petagna, Cioffi.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: 15′ Zielinski (N), 23′ Osimhen (N), 44′ Osimhen (N), 64′ Piccoli (S), 79′ Lozano (N),

NOTE: Ammoniti: Ricci, Estevez, Vignali (S), Hysaj, Osimhen (N). Recupero: 2′ pt, 4′ st.