Foto sscnapoli

Spezia – Napoli 1-4, le pagelle: Osimhen devastante, Zielinski determinante. Bene Politano e DI Lorenzo

MERET 6: bravo sul colpo di testa di Estevez, non può nulla sulla ribattuta in rete di Piccoli. Nel complesso poco impegnato., preciso con i piedi. Solido

DI LORENZO 6,5: alimenta la catena di destra con Di Lorenzo, pochi patemi in fase difensiva e ne approfitta per fare una gara prettamente di spinta. Suo l’assist per il gol di Zielinski. Treno

MANOLAS 6,5: due chiusure importanti nella ripresa quando gli azzurri mollano un po’. Fa valere tempismo e velocità negli interventi. Felino

RRAHMANI 6: gara tranquilla senza grossi squilli. Poco sollecitato dagli attaccanti liguri, si limita a tenere la posizione senza commettere sbavature. Affidabile

HYSAJ 6: si vede molto nell’accompagnare la manovra offensiva azzurra, arriva anche al tiro nel primo tempo. Piccolo calo nella ripresa con qualche errore ma tutto sommato tiene bene. Propositivo (dal 69′ MARIO RUI 6: entra a gara ormai indirizzata, tiene posizione senza sganciarsi più di tanto. Mansueto)

DEMME 6,5: altra protestazione di spessore. Fondamentale nel mantenere equilibrio e fare da collante tra mediana e attacco. Imposta e si lancia anche in percussione andando vicino al gol. Recupera tanti palloni, sa fare tutto. Onnipresente

FABIAN RUIZ 6: non ruba l’occhio, gioca facile senza strafare. Tiene bene la posizione trovando in Demme il partner ideale. Verticalizza poco dando più spazio al compagno di reparto. Concreto

POLITANO 7: con Di Lorenzo crea grossi problemi allo Spezia, il Napoli gioca prevalentemente dal suo lato. Vicinissimo alla rete dopo una grande azione personale, quando parte in progressione difficile fermarlo. Iperattivo (Dal 76′ LOZANO 6,5: partecipa alla festa azzurra raccogliendo da Osimhen una palla da spingere soltanto in rete. Cinico)

ZIELINSKI 7,5: ha raggiunto ormai un livello altissimo. Tra le linee è una mina vagante, con giovate sempre intelligenti e di grande qualità. Sblocca la gara, manda in porta Osimhen per il 2-0 dando un saggio della sua visione di gioco. Determinante (dal 69′ MERTENS s.v.: esce subito per un infortunio alla caviglia. Dal 76′ ELMAS s.v.)

INSIGNE 6,5: dal suo lato si gioca di meno, ma col passare dei minuti sale di tono provando spesso la giocata personale per saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Confeziona l’assist per il 3-0, si vede sempre nei ripiegamenti. Unico neo quando viene sorpreso da Estevez in occasione del gol ligure. Tuttofare

OSIMHEN 8,5: si conferma in stato di grazia realizzando una doppietta di freddezza e strapotere atletico. Va a nozze negli spazi che gli concede l’alta difesa di casa, dimostra di aver acquisito il killer instinct che gli mancava. Altruista quando passa la palla a Lozano per il 4-1. Devastante (dall’84’ PETAGNA s.v.)