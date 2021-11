Spartak Mosca – Napoli: 2-1. Sobolev condanna gli azzurri a battere il Leicester per proseguire in Europa League

Una doppietta di Sobolev (3’ e 28’) nel primo tempo piega il Napoli che subisce la seconda sconfitta dallo Spartak Mosca dopo il 3-2 dell’andata; a nulla è valso il gol di Elmas al 64’, che ha solo consentito agli azzurri di dimezzare lo svantaggio. Primo tempo da incubo per gli uomini di Spalletti, che dopo 2 minuti ai trovano sotto per un dubbio rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di Lobotka su Promes. Al 28’ il raddoppio russo, complice uno svarione di Koulibaly che manca un intervento di testa, lasciando Sobolev libero di colpire. Tra i due gol russi 3 miracoli del portiere moscovita su tentativi di Elmas e Zielinski. Secondo tempo a senso unico, ma il solo gol di Elmas non basta per rimettere in sesto la partita. Qualificazione che si deciderà al Maradona con il Leicester: obbligatorio vincere per proseguire il cammino.

Tabellino

Spartak Mosca – Napoli : 2-1 (pt 2-0)

SPARTAK MOSCA: Selikhov, Caufriez, Dzhikiya, Gigot, Ayrton, Ignatov, Umyarov, Litvinov (72′ Lomovitski), Moses (83′ Rasskazov), Sobolev, Promes (90′ Larsson). All. Rui Vitoria

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka (78′ Rrahmani), Zielinski, Lozano, Mertens, Elmas, Petagna. All. Spalletti

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 3′ Sobolev, 28′ Sobolev, 64′ E. Elmas

Note: ammoniti Litvinov, Koulibaly, Sobolev, Promes