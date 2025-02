Spagna – Scoperto un soldato romano trovato sepolto a faccia in giù con un pugnale sulla schiena

Una scoperta eccezionale: gli archeologi che stanno scavando una fortezza di 4.900 anni fa ad Almendralejo, nella Spagna sud-occidentale, hanno trovato la sepoltura di un uomo che potrebbe essere stato un soldato romano. La tomba isolata e poco profonda è stata scoperta vicino a uno dei fossati difensivi dell’antica fortezza e conteneva i resti di un uomo di età compresa tra 25 e 35 anni, adagiato a faccia in giù con un pugio, un pugnale romano, sulla schiena. Il pugnale è stato trovato completamente intatto e ancora nel fodero. È stato datato alla fine del primo secolo a.C., fornendo un indicatore cronologico per la sepoltura. “La collocazione deliberata del pugio nella sepoltura è un modo per segnalare la posizione sociale del sepolto e la sua appartenenza all’esercito”, ha spiegato César M. Pérez, direttore degli scavi. Questa pratica insolita suggerisce che al soldato sia stata data una sepoltura disonorevole, un evento raro per questo periodo, alludendo a una storia ancora da svelare. Lo scheletro era quasi completo, fatta eccezione per i piedi, che sembravano essere stati tagliati via. La causa della morte, l’insolita sepoltura a faccia in giù con i piedi mozzati e la collocazione del pugio sulla schiena dell’individuo rimangono “un vero mistero”, come hanno descritto gli archeologi. Inizialmente, gli archeologi hanno dibattuto se i resti scheletrici appartenessero a un soldato o a un civile che aveva acquisito il pugnale. Se fosse stato confermato che si trattava di un soldato, “poteva appartenere solo alla Legio VII Gemina”, l’unica legione romana di stanza in Hispania all’epoca. Fondata nel 74 d.C., la Legio VII Gemina era acquartierata a Legio (l’odierna León) nel territorio degli Asturiani e aveva poca attività militare diretta. A differenza di altre legioni impegnate in campagne militari dirette, la Legio VII Gemina svolgeva principalmente compiti di scorta, sorveglianza stradale e sicurezza provinciale. Questo contesto si aggiunge all’enigma che circonda la morte del soldato e la sua insolita sepoltura. I ricercatori stanno tentando di estrarre il DNA da uno dei denti dell’individuo. Questa analisi potrebbe fornire ulteriori informazioni sulla sua origine e sulle circostanze che circondano la sua morte. Il sito di sepoltura fa parte di una scoperta archeologica più ampia: una fortezza pentagonale costruita durante l’età del rame. Gli archeologi hanno scoperto la fortezza di 4.900 anni fa su una collina nella Spagna sud-occidentale. La fortezza è la prima costruita su una collina che si eleva a 314 metri sopra il livello del mare, consentendo la visibilità di tutti i dintorni. La fortezza aveva una forma pentagonale ed era circondata da tre mura concentriche, 25 bastioni e tre fossati larghi fino a quattro metri e profondi due. “Il complesso sistema di mura e fossati, costruiti sia in pietra che in terra, dimostra un’attenta pianificazione che ha richiesto il coordinamento di un vasto gruppo di persone”, ha affermato l’archeologo Pérez, sottolineando la complessità della progettazione della fortezza. All’interno della struttura, gli archeologi hanno trovato numerosi reperti, tra cui punte di freccia, idoli, asce, macine, piatti, ciotole e componenti di telaio, che forniscono informazioni sulle attività che vi si svolgevano. All’interno della fortezza sono state trovate anche tracce di una riserva d’acqua per lo stoccaggio e di capanne, a indicare provviste per la popolazione durante i periodi di assedio. Nonostante le sue formidabili difese, la fortezza fu infine distrutta, bruciata e rasa al suolo dai nemici, per poi essere abbandonata 400 anni dopo la sua costruzione. Gli archeologi hanno trovato prove di un incendio diffuso che ha interessato aree chiave dell’insediamento. Uno degli indicatori più forti che l’incendio fosse deliberato è la combustione di porte di legno incastonate nei muri di mattoni di fango. Queste porte erano lontane da qualsiasi materiale infiammabile, il che indica che l’incendio non era accidentale ma il risultato di un attacco alla fortezza. Tra i resti dell’incendio sono state trovate numerose punte di freccia, il che suggerisce una scena di violenza e distruzione in cui l’insediamento è stato attaccato, le sue difese violate e la struttura data alle fiamme. Il complesso difensivo è stato scoperto durante i rilievi preliminari per un parco solare fotovoltaico pianificato dalla società energetica spagnola Acciona Energía nella tenuta del Marchese dell’Encomienda. In seguito a questa scoperta, sono stati messi in atto tutti i protocolli per la prevenzione dell’impatto archeologico, la protezione e l’indagine del sito, finanziati da Acciona Energía. “Il team di ricerca archeologica di Tera SL ha scoperto questo sito nel 2021 e continua a scavarlo.” Nella zona dell’antico Cortijo Lobato, da cui prende il nome il sito archeologico, i ricercatori hanno identificato materiali dell’era calcolitica concentrati in un uliveto, il che ha allertato il team archeologico. La fortezza offriva una vista spettacolare sul paesaggio circostante, ma i dettagli della sua importanza strategica sono ancora sconosciuti. Il pugio recuperato è stato successivamente sottoposto a un trattamento di laboratorio sotto la guida dello specialista in restauro Maicu Ortega dell’Università Complutense di Madrid per l’analisi, il consolidamento e la stabilizzazione parziale, al fine di garantirne la conservazione e prevenirne il deterioramento. Questa scoperta, rappresenta una delle testimonianze più significative della presenza romana in quest’area. È la prima volta che, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, viene rinvenuta l’insolita sepoltura a faccia in giù con i piedi mozzati e la collocazione del pugio sulla schiena dell’individuo, “un vero mistero”, aspetto che la rende ancora più straordinaria.