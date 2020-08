Spagna – Emergenza Coronavirus, chiuse le discoteche e divieto di fumo in strada

Dopo l’aumento dei contagi in Spagna il governo locale ha disposto la chiusura delle discoteche, oltre ad altre misure restrittive, anche per gli orari dei bar. Lo ha annunciato il ministro della sanità Salvador Illa. Nel Paese ieri erano stati registrati quasi 3.000 nuovi casi in 24 ore. Il governo spagnolo ha introdotto anche il divieto di fumo per strada se non può essere rispettata la distanza di 2 metri.