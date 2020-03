Spagna – Emergenza Coronavirus, 21.828 i casi. Salgono a 1.117 i morti

Preoccupa sempre di più l’emergenza Coronavirus in Spagna. E’ salito infatti a 21.828 il numero dei casi di contagio in terra iberica, 1.848 in più rispetto a ieri. Lo riporta El Pais online. Pesante anche il bilancio dei morti, salito a 1.117, oltre 100 più di ieri. I dati sono aggiornati a stamattina.