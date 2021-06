Sorrento – Truffatori di anziani fermati dopo il raggiro, due arresti. Recuperati denaro e gioielli

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato ieri in Penisola Sorrentina una coppia di napoletani, lui 21enne, lei 29enne, entrambi ritenuti responsabili di truffa commessa ai danni di una signora 91enne.

Dalla ricostruzione fatta dai militari, la 29enne, dopo una serie di telefonate si è presentata all’anziana signora sorrentina dicendo di essere la direttrice dell’Ufficio Postale e di aver riscontrato anomalie sul libretto di risparmio della figlia della vittima, e che, se non avesse pagato subito 6000 euro, avrebbe potuto perdere tutti i risparmi.

La malcapitata, cascando in pieno nel raggiro, ha consegnato alla truffatrice i soldi che aveva in casa, circa duemila euro in contanti, aggiungendo come pegno anche tutti gioielli posseduti e addirittura la fede nuziale portata al dito.

Intanto, i carabinieri della Compagnia di Sorrento, avendo ricevuto informazioni circa la presenza di truffatori in zona, hanno organizzato un dispositivo di ricerca riuscendo a bloccare i due a bordo di un motociclo lungo il percorso d’uscita dalla Costiera. Addosso ai fermati i militari hanno recuperato il denaro contante e i gioielli, compresa la vera nuziale.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono stati trattenuti presso gli Uffici Arma, verranno processati oggi con rito direttissimo.

La Signora 91enne, accompagnata in Caserma per formalizzare la denuncia, è scoppiata in lacrime quando si è vista riconsegnare tutto, rivolgendosi ai militari ripetendo: “grazie, siete angeli custodi”.