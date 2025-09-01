Sorrento – Scoperta piantagione di marijuana, arrestato un soggetto

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne sorrentino con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un terreno agricolo, dove hanno sorpreso il soggetto in questione e scoperto una vera e propria piantagione di marijuana.

Dalle attività di seguito esperite, è emerso che il prevenuto aveva coltivato ben 32 piante di marijuana; inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso i controlli ad un capannone situato poco distante dal terreno agricolo, rinvenendo al suo interno una busta contenente circa 800 grammi della medesima sostanza e un panetto di hashish del peso di circa 70 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.