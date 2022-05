Sorrento- Rissa in discoteca: 4 arrestati, 1 denunciato e 2 feriti

I Carabinieri della compagnia di Sorrento hanno arrestato per rissa aggravata 4 persone e denunciata a piede libero un’altra.

I militari – durante la notte tra il 30 aprile è il primo maggio – sono intervenuti in una discoteca a via Santa Maria della Pietà ed hanno constatato che poco prima una persona sulla cui identità sono ancora in corso indagini aveva colpito più volte con un coltello a serramanico un 29enne di Pimonte. La vittima è stata soccorsa e portata presso il locale ospedale per ferite al torace e alle braccia in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Le immediate indagini dei carabinieri hanno permesso di arrestare un 38enne stabiese già noto alle forze dell’ordine , un 41enne, anche lui di Castellammare e già noto alle forze dell’ordine, e due incensurati di Pimonte rispettivamente di 29 e 28 anni. I 4 sono ritenuti gravemente indiziati della rissa avvenuta poco prima all’interno della discoteca. Per lo stesso reato è stato denunciato a piede libero anche un altro incensurato di Pimonte – ha 24 anni – rimasto ferito con lesioni da arma da taglio giudicate guaribili in 20 giorni.

L’arma utilizzata per ferire la vittima tuttora ricoverata è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti.