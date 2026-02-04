Sorrento – Nasconde droga in auto, nei guai 45enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne di Castellammare di Stabia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia a Sorrento, hanno controllato un’auto con a bordo un soggetto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del veicolo, sono stati rinvenuti 8 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.