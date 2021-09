Sorrento – Mariella Romano presenta il romanzo “Ricciola di mare”

Intervistata dal giornalista Luigi D’Alise, l’autrice racconterà questa sua prima esperienza di scrittura narrativa, che ha subito conquistato schiere di lettori e il plauso della critica. Un viaggio introspettivo alle radici di un passato oscuro, ma illuminato dall’amore per la vita. Cronista, originaria di Torre del Greco, Romano ha collaborato con quotidiani, tra cui Repubblica e Il Mattino, e con settimanali dei gruppi editoriali Rizzoli e Mondadori.

L’appuntamento rientra nella rassegna Sorrento Incontra, organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’Istituto di Cultura Torquato Tasso e con la libreria Tasso.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Obbligatorio, per l’accesso al chiostro, il possesso del green pass.

In caso di pioggia l’appuntamento si terrà presso la sala consiliare del Comune di Sorrento, in piazza Sant’Antonino.