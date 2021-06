Sorrento – Locale aperto oltre l’orario consentito: chiuso per 5 giorni

Stanotte gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Italia a Sorrento per la segnalazione di un pub in attività e alcune persone sedute ai tavoli intente a consumare bevande.

Gli operatori hanno sanzionato il titolare del locale, un 26enne sorrentino, poiché ha consentito la somministrazione di bevande oltre l’orario consentito, e quattro avventori, sorrentini tra i 25 e i 31 anni, poiché fuori dal domicilio oltre l’orario consentito.