Sorrento – Fugge alla vista degli agenti, denunciato 48enne stabiese

Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento e del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino in viale degli Aranci, piazza Angelina Lauro, via Califano e via Bernardino Rota.

Nel corso dell’attività sono state identificate 150 persone di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 63 veicoli e contestate 7 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mancata sistemazione del carico, mancanza di documenti, elevando sanzioni per 1.176 euro.

Inoltre, nella stessa giornata i poliziotti, nel transitare in corso Italia a Piano di Sorrento, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga per poi essere rintracciato presso il proprio domicilio a Sant’Agnello dove è sottoposto agli arresti domiciliari per rapina e lesioni aggravate.

F.C, 48enne stabiese, è stato denunciato per evasione.