Sorrento – Droga in casa, nei guai 22enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno controllato un uomo nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Sorrento trovandolo in possesso di un involucro contenente un grammo circa di marijuana.

Inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto 9 pezzetti della stessa sostanza per circa 4,1 grammi e un bilancino di precisione.

V.D.M, 22enne brasiliano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.