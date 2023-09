Sorrento – Droga, arrestati un 20enne e un 42enne

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in vico Equense – località Seiano due persone a bordo di uno scooter rinvenendo indosso al conducente 110 grammi circa di hashish.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo nell’abitazione dello stesso dove hanno scoperto e sequestrato altri 8 grammi circa della stessa sostanza.

Per tale motivo, un 20enne sorrentino è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di lunedì, gli agenti del Commissariato di Sorrento, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo in traversa Punta capo presso uno stabile in uso ad un uomo.

In effetti, l’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro poiché, giunti presso l’abitazione dell’uomo, una volta entrati, hanno rinvenuto, ben occultati, 3 barattoli in vetro contenenti 70 grammi circa di marijuana e 5 bustine contenenti semi di cannabis indica.

Ancora, in un locale adiacente all’abitazione, hanno rinvenuto due cabine coibentate, 4 lampade led 1 termostato, 2 termometri, 2 ventilatori, 1 timer per profili elettrici e 2 aspiratori di fumo, il tutto utilizzato dall’uomo per la produzione della sostanza stupefacente.

Pertanto, il 42enne, è stato tratto in arresto per produzione e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.