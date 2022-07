Sorrento – Disturba i clienti di un hotel, fermato 46enne

SORRENTO: disturba altri clienti di un hotel e poi aggredisce i carabinieri. gli sputa addosso ripetendo “omicron”. 46enne in manette

Questa notte i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento hanno arrestato una donna di origini cinesi del 76. Era in costiera, ospite di un hotel di Sorrento. I militari sono stati allertati perché la 46enne aveva aggredito alcuni dipendenti della struttura. Alcuni clienti si erano lamentati in reception per i rumori molesti che provenivano dalla sua stanza. Quando il personale di servizio aveva chiesto di rispettare il riposo altrui la donna è andata in escandescenze e li ha colpiti.

Ha poi aggredito anche i carabinieri, sputandogli addosso e ripetendo insistentemente “Omicron”.

La 46enne è finita in manette ed è ora in attesa di giudizio