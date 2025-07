Sorrento – Controlli sul territorio, il bilancio

SORRENTO: controlli in costiera, il bilancio dei Carabinieri

Durante i controlli quotidiani, viene da chiedersi cosa (o chi) possa spingere un giovane ad armarsi di un tirapugni prima di affrontare una giornata al mare o in spiaggia. La giustificazione rituale e ormai trita del “dovrò pure difendermi” rimane stucchevole e non impedisce ai Carabinieri di intensificare il contrasto alla diffusione di armi.

Lo conferma il bilancio di un servizio svolto dai militari della compagnia di Sorrento nelle spiagge della costiera e nelle principali stazioni ferroviarie.

Si parte dall’arrivo di turisti e bagnanti occasionali lungo i binari della vesuviana.

Grazie al fiuto di Attila, cane del nucleo cinofili di Sarno, i carabinieri hanno sequestrato diverse stecchette di hashish, nascoste in un vano ricavato in un muro perimetrale della stazione ferroviaria di Meta.

In spiaggia, in uno dei lidi sorrentini, i militari hanno rinvenuto due tirapugni, occultati sotto la sabbia probabilmente appena avviati i controlli.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale, considerato l’enorme traffico di auto e moto in entrata e uscita dai comuni della costiera. Denunciati un 31enne per guida con patente contraffatta e un 20enne che ha insultato e spintonato i carabinieri, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità. 25 le contravvenzioni elevate, molte per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa.