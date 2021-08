Sorrento- Controlli nel fine settima: 4 fermi amministrativi e sanzioni varie

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato controlli nel comune di Sorrento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 202 persone di cui 28 con precedenti di polizia, controllati 40 autoveicoli e 57 motoveicoli, di cui quattro sottoposti a fermo amministrativo e contestate 10 violazioni del Codice della Strada per non aver indossato correttamente il casco protettivo e per divieto di sosta, elevando sanzioni per un totale di 794 euro.

Inoltre, in piazza Angelina Lauro sono state sanzionate 3 minorenni per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché consumavano alcolici in luoghi all’aperto dopo le 22.