Sorrento – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona porto, piazza Marinai d’Italia, via Califano e piazza Lauro a Sorrento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 119 persone di cui 19 con precedenti di polizia sanzionandone 2 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio comune di residenza senza valida motivazione; inoltre, sono stati controllati 58 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti, elevando sanzioni per un totale di 1.108,84 euro.