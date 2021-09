Sorrento – Coltivava marijuana nel giardino, denunciato 22enne

Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato controlli nel Comune di Sorrento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 60 persone, controllati 17 autoveicoli, 8 motoveicoli e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, mancanza dei documenti di circolazione e per aver cambiato corsia di marcia senza la dovuta segnalazione.

Stamattina, inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via II Traversa Pigna a Massa Lubrense e, nel terreno adiacente, hanno trovato una pianta di cannabis alta circa 2 metri del peso di 2,5 kg circa che è stata sequestrata.

L’uomo, un 22enne di Massa Lubrense, è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.