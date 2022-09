Sorrento- Addosso con un panetto di hashish da 100 grammi e 550 euro in contante ritenuto provento illecito: in manette 54 enne

E’ in piazza de Curtis, sta uscendo dalla stazione ferroviaria EAV. Il suo atteggiamento è guardingo e la cosa non sfugge ai carabinieri della stazione di Sorrento e della locale aliquota radiomobile. Impegnati in un servizio di controllo del territorio, i militari fermano il viaggiatore e lo perquisiscono.

Addosso un panetto di hashish da 100 grammi e 550 euro in contante ritenuto provento illecito.

E’ così finito in manette e poi ai domiciliari C.S., 54enne di Capri.

Nelle prossime ore racconterà al giudice la sua versione dei fatti.