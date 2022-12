Somma Vesuviana – Nasconde armi e munizioni, arrestato 54enne

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Pietro Gobetti a Somma Vesuviana dove hanno rinvenuto una pistola revolver cal.22 con 6 cartucce cal. 6.35, una pistola replica cal 6.35 con canna modificata e munita di silenziatore, due ricetrasmittenti, un silenziatore artigianale, un paio di manette e 51 cartucce cal. 22.

S.A., 54enne di Somma Vevesuviana con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento.