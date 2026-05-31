GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SOMMA VESUVIANA:
VIA CIRCUMVALLAZIONE
VIA PICCIOLI
VIA SAN GIOVANNI DE MATHA
VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE A CASTELLO
LOCALITA’ SANTA MARIA DELLE GRAZIE A CASTELLO
E IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 00:00 di lunedì 1 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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