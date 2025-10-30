Somma Vesuviana – Il 4 novembre sospensione del servizio idrico per lavori: i dettagli

Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di SOMMA VESUVIANA.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 23:00 di martedì 4 novembre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

VIA ALDO MORO

VIA COSTANTINOPOLI

VIA MACEDONIA

VIA MONACIELLO

VIA TRENTOLA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.