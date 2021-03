Somma Vesuviana – Controlli sul territorio, il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Somma Vesuviana in via Mariglianella, via San Sossio e via San Giovanni de Mata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 113 persone, controllati 74 veicoli di cui una autovettura sottoposta a sequestro amministrativo poiché priva di copertura assicurativa e contestate 6 violazioni del Codice della Strada per incauto affidamento del veicolo a persona non titolare di patente di guida, per mancato utilizzo del casco protettivo e perché il guidatore non si è fermato all’Alt.