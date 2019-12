Somalia – Esplode autobomba a Mogadiscio, oltre 70 morti

La potente esplosione di un’autobomba ha provocato almeno 76 morti e 70 feriti a Mogadiscio, in Somalia. Lo hanno reso noto i media internazionali, aggiungendo che si tratta di un bilancio provvisorio in quanto il numero delle vittime è destinato ad aumentare. Tra i morti diversi bambini ma anche molti studenti universitari, che viaggiavano a brodo di un pullman nel momento dell’esplosione. Secondo fonti di polizia l’attentato è avvenuto in un luogo affollato, ad un checkpoint davanti ad un ufficio delle tasse.