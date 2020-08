Siracusa – Muore bimbo di 21 mesi, arrestati madre e convivente

Nel pomeriggio di ieri, un bimbo di 21 mesi, proveniente dal comune di Rosolini (Siracusa), è deceduto durante il trasporto con l’ambulanza del 118 all’ospedale Maggiore di Modica (Ragusa).

Nonostante i disperati tentativi, i medici del pronto soccorso non sono riusciti a rianimarlo, e per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Il corpo del bambino presentava ecchimosi in varie parti del corpo, il che ha indotto il personale del commissariato di Modica ad avviare immediate indagini per accertare le cause del decesso.

I primi ad essere ascoltati sono stati la madre 23enne del bambino, e il suo convivente, un 32enne originario di Noto.

Nel corso dell’attività investigativa, durata tutta la notte, sono emersi elementi di colpevolezza a carico dei due conviventi, e questa mattina i due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per i reati di maltrattamenti in famiglia e omicidio.

L’uomo e la donna sono attualmente in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.