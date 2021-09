Fonte e foto esteri.it

Singapore – Italian Film Festival: il meglio del cinema italiano

L’Italian Film Festival, in corso a Singapore fino al 26 settembre, a cura dell’Istituto Italiano di Cultura, presenta il meglio della nostra cinematografia contemporanea. In cartellone figurano i film, in lingua originale con sottotitoli in inglese, che hanno riscosso maggior successo negli ultimi mesi.

Il festival è considerato uno dei più longevi ed è una delle rassegne di cinema nazionale più apprezzate dal pubblico di Singapore. Nonostante le restrizioni sanitarie ancora in atto, si rileva il successo dell’evento con piu’ di 500 spettatori e la replica di alcuni film in programma tra cui Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, i Predatori di Pietro Castellitto e Non odiare di Mauro Mancini.

Supportata dalla Singapore Film Society e realizzata in collaborazione con i cinema Golden Village e The Projector per questa edizione sono state scelte commedie, drammi e film acclamati dalla critica oltre ad un film di animazione, Trash adatto ai più piccoli. Varie le tematiche trattate come il razzismo, il femminismo ma anche la fratellanza, l’amore, l’amicizia e il senso del divertimento.