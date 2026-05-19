Siena – Incitavano all’odio razziale, denunciati 13 minorenni

Nelle loro chat incitavano all’odio razziale attraverso idee fasciste e omofobe, esaltavano la suddivisione della popolazione umana in razze, indicando quella bianca come superiore alle altre, promuovevano inoltre le simbologie del periodo fascista e nazista e, più in generale, incoraggiavano azioni violente contro immigrati, islamici o appartenenti all’universo Lgbtq+ (acronimo usato per indicare l’orientamento sessuale e di genere).

Con l’accusa di propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico i poliziotti della Digos di Siena hanno denunciato a vario titolo 13 minorenni.

A completare il quadro accusatorio vi è il reato di detenzione illegale di armi, che nel luglio 2025 ha dato il via alle indagini culminate con i provvedimenti odierni, dopo che, nelle abitazioni di due dei denunciati, gli investigatori, al termine di una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile e le relative munizioni.

L’esame dei supporti informatici che ne è conseguito ha evidenziato uno stretto legame con gli altri 11 giovani denunciati, tutti collegati in una fitta rete di gruppi virtuali presenti nei più comuni social network in cui era prevalente la condivisione di contenuti di stampo suprematista, nazionalsocialista, negazionista, inneggianti all’odio e alla violenza contro le persone straniere e gli immigrati, con l’incitamento all’uso di armi e di esplosivi artigianali.

Gli investigatori hanno scoperto inoltre diverse chat di gruppo, tra cui una dall’inequivocabile nome “Partito repubblicano fascista”, dove i giovani, oltre all’interesse per le armi, esaltavano figure come Mussolini e Hitler e disprezzavano gli immigrati con l’uso costante di un linguaggio pieno di odio nei loro confronti.

Dalle analisi dei dispositivi elettronici è emersa anche la presenza di numerosi filmati e foto dal contenuto pedopornografico oltre ad altri video di aggressioni e violenze nei confronti di persone straniere che i giovani, nonostante non vi avessero partecipato, condividevano nelle loro chat.