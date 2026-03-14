Sicurezza stradale, il Comune di Torre del Greco protagonista della campagna “Sii saggio, guida sicuro”

Torre del Greco ha ospitato, presso l’auditorium della Santissima Trinità, una tappa della campagna di sensibilizzazione “Sii saggio, guida sicuro”, iniziativa promossa dalla Regione Campania e attuata da Anci Campania in collaborazione con l’associazione Meridiani, dedicata alla sicurezza stradale e alla tutela dei giovani.

Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali del sindaco Luigi Mennella e dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, seguiti dagli interventi tecnici del comandante della polizia municipale Gennaro Russo, dell’ispettore e comandante del distaccamento della polizia stradale di Sorrento Giovanni Scicolone e di Simone Fucito, dottorando in ingegneria dei sistemi civili alla Federico II.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato l’impegno costante dell’amministrazione comunale sul tema della sicurezza stradale: “La campagna ‘Sii saggio, guida sicuro’ rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sui temi dell’educazione e della prevenzione stradale, coinvolgendo scuole, istituzioni e forze dell’ordine per promuovere una cultura della sicurezza, soprattutto tra i più giovani. Parallelamente a queste iniziative di sensibilizzazione, portiamo avanti un’intensa attività di controllo sul territorio attraverso la polizia municipale, con particolare attenzione alle aree della movida per la tutela dei nostri ragazzi. In occasione di eventi e manifestazioni, verifichiamo attentamente autorizzazioni e piani di sicurezza ed evacuazione. I controlli riguardano inoltre il rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche, i limiti di velocità e la regolarità dei documenti di guida e dei veicoli. Sul piano amministrativo e infrastrutturale stiamo lavorando all’aggiornamento del regolamento e all’ampliamento dell’organico della polizia locale. Inoltre, è in fase di progettazione un piano di viabilità che prevede la realizzazione di quattro nuovi impianti semaforici, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e interventi di manutenzione su manto stradale e marciapiedi. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti”.

L’iniziativa rientra nel percorso che porterà il prossimo 13 maggio a Napoli, nell’area dell’ex base Nato di Bagnoli, al festival della sicurezza stradale, evento conclusivo con stand, simulazioni e la partecipazione delle rappresentanze studentesche delle scuole della Campania che hanno aderito al progetto.