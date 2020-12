A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Ragusa ieri alle ore 21.27 con magnitudo ML 4.6, sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. L’evento sismico – con epicentro localizzato tra i comuni di Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa– risulta avvertito dalla popolazione. Dalle prime verifiche non risultano danni e feriti.