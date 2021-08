Serie D – Domenico Scognamiglio nuovo match analyst dell’Afragolese

L’Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato l’incarico di Match Analyst della prima squadra al sig. Domenico Scognamiglio.

Scognamiglio ha mosso i primi passi nel calcio svolgendo il doppio ruolo di Team Manager e Segretario nei settori giovanili della Turris, del Sant’Anastasia e del Gragnano. Negli anni successivi, contemporaneamente al proprio ruolo, inizia a studiare tattiche di gioco fino ad ottenere nella stagione 2018/19, il ruolo di Match Analyst nel settore Giovanile della Cavese. Una parentesi l’anno successivo come Osservatore della Spal, poi l’ingresso nello staff del Napoli Calcio Femminile fino ad essere prelevato dal Savoia divenendo Match Analyst nello staff di Salvatore Aronica.

Queste le sue prime dichiarazioni

“E’ un privilegio far parte del progetto Afragolese e poter lavorare con mister Agovino, un allenatore che ho sempre ammirato soprattutto nella famosa cavalcata con il Giugliano. Lavorare con lui, è per me una grande possibilità di crescita e di formazione, perchè con allenatori del genere si impara ogni giorno. Spero di dare il mio piccolo contributo, per il raggiungimento di importanti traguardi in questa stagione.”

Una figura fondamentale e di esperienza, che si inserisce alla perfezione nel già collaudato staff di mister Agovino.

Benvenuto in rossoblù.

La redazione di Torrechannel augura a Domenico Scognamiglio le migliori fortune nel mondo del calcio. Never Give Up Mimmo !