Serie B – Il Benevento ritorna in Serie A

Il Benevento dei record ritorna in serie A. In una calda serata di estate arriva anche il conforto dell’aritmetica per la corazzata di Pippo Inzaghi che contro la Juve Stabia conquista l’ennesimo successo e si regala una promozione da urlo. Ben 23 vittorie, sette pareggi, una sola sconfitta, migliore attacco del campionato e migliore difesa d’Europa, sono i numeri che incoronano la squadra della strega che dopo due anni ritorna per la seconda volta nella sua storia sul palcoscenico piu’ importante del calcio italiano. Il Benevento in Serie A eguaglia il record dell’Ascoli 1977/78 promosso con 7 giornate d’anticipo. Il trionfo dei giallorossi porta la firma dei suoi condottieri, il presidente Oreste Vigorito e il campione del mondo Pippo Inzaghi che a Benevento ha trovato la sua dimensione cancellando la brutta parentesi di Bologna e regalando alla citta’ campana una gioia infinita. La sua grinta, la sua voglia di vincere, armi che lo hanno contraddistinto da giocatore, lo hanno aiutato anche da allenatore. I suoi ragazzi hanno intinto ogni insegnamento dal proprio tecnico e cosi’ il Benevento e’ diventata un’orchestra perfetta.

Dopo il pareggio sul campo del Pisa all’esordio, il Benevento ha seminato solo risultati positivi. Alla nona giornata l’unica battuta di arresto, un micidiale 4-0 rifilato dal Pescara, una botta tremenda che poteva stordire chiunque, ma non Maggio e compagni che caricati dal proprio mister si sono rialzati e da quel momento non si sono piu’ fermati fino ad arrivare alla gara di ritorno contro il Pescara dove il Benevento ha riscattato con gli interessi la sconfitta dell’andata. Dopo quella partita tra i sanniti e la serie A c’e’ stato l’incubo del Covid 19 che ha provato ad interrompere lo show dei record. Per fortuna i campionati di A e B sono ripresi consentendo cosi’ alla squadra campana di tagliare il meritato traguardo. Oreste Vigorito ha le idee chiare sul futuro del Benevento e con il direttore sportivo Pasquale Foggia sta gia’ lavorando per la prossima stagione. Insomma il Benevento sogna ad occhi aperti e con il vento in poppa si appresta ad entrare nel calcio d’elite con il vestito piu’ bello.

La gara – Gli uomini di Filippo Inzaghi sono riusciti a centrare l’obiettivo battendo la Juve Stabia per 1-0 nonostante gli oltre 65 minuti in dieci uomini per espulsione di Caldirola. Al 71′ e’ Sau a firmare il gol che vale la vittoria e dunque la matematica promozione in Serie A, per la prima volta dal portone principale d’accesso dopo la prima storica promozione centrata ai playoff nella stagione 2016-17. Una festa, pero’, contenuta in attesa di tempi migliori per poter tornare a far emozionare dal vivo i propri tifosi, proprio come promesso dal presidente Vigorito a poche ore dal fischio d’inizio: “I tifosi hanno la mia parola: appena ne avremo la possibilita’, prometto che la prima partita del Benevento al ‘Vigorito’ sara’ gratis per tutti”.

Fonte legab.it