Serie A – Vola il Napoli, Milan in scia. Pari Inter, la Lazio vince il derby

Tanti gol negli anticipi della sesta giornata di Serie A. Apre il Milan che batte 2-1 un ostico Spezia. Finisce con uno scoppiettante 2-2 il match tra Inter ed Atalanta, con i nerazzurri che falliscono anche un penalty e restano alle spalle dei rossoneri. Spettacolare 3-3 tra Genoa e Verona. Altalena di emozioni a Marassi con i rossoblù che rimontano il doppio svantaggio ma nel finale gli scaligeri, rinvigoriti dalla cura Tudor, trovano il pari. Nel lunch match della domenica seconda vittoria consecutiva per la Juventus, che in casa batte 3-2 la Sampdoria. Importante balzo in avanti per la Fiorentina, che si impone 1-0 ad Udine e si porta in piena zona Europa. Punti salvezza pesanti per l’Empoli, che tra le mura amiche batte sconfigge 4-2 il Bologna e si allontana dalla zona calda. Vince anche il Sassuolo, che piega 1-0 la Salernitana al Mapei Stadium. Nel big match della giornata la Lazio fa suo il derby della Capitale battendo 3-2 la Roma. Gli uomini di Sarri si rilanciano, dopo aver ottenuto solo due punti nelle ultime tre gare, ed avvicinano la zona Champions. Nel posticipo domenicale il Napoli ingrana la sesta e batte 2-0 il Cagliari al Maradona. Azzurri primi a punteggio pieno a +2 sul Milan. Chiude la giornata il match tra Venezia e Torino.