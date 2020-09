Serie A – Vincono Napoli e Juventus, solo pari per la Roma

Riparte il campionato di Serie A dopo la breve pausa dovuta all’emergenza Coronavirus. Parte bene la Fiorentina, che al Franchi si impone per 1-0 sul Torino targato Giampaolo. Buona la prima di Maran sulla panchina del Genoa, che rifila un netto 4-1 al neopromosso Crotone. Parte con il freno a mano tirato invece la Roma, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Verona. Non sbaglia invece il Napoli, che sbanca il Tardini battendo 2-0 il Parma. Finisce 1-1 il match tra Sassuolo e Cagliari, con l’esordio di Di Francesco sulla panchina sarda. Nel posticipo domenicale parte subito forte Pirlo alla guida della Juventus. I bianconeri battono 3-0 la Sampdoria allo Stadium ed iniziano col piede giusto. Chiude la giornata il monday night di San Siro tra Milan e Bologna. Rinviate al 30 settembre le gare di Inter, Spezia e Atalanta, che hanno concluso più tardi la scorsa stagione.