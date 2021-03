Serie A – Vincono Milan, Roma, Juventus e Napoli. Sorride il Crotone

Torna al successo il Milan nella 26° giornata di campionato. I rossoneri vincono 2-0 sul difficile campo del Verona e salgono a -3 dall’Inter, in campo domani nel match contro l’Atalanta. Vittoria di rimonta per la Juventus, che si impone per 3-1 sulla Lazio e resta terza davanti alla Roma. I giallorossi battono 1-0 il Genoa all’Olimpico confermandosi quarta forza del campionato in attesa di Inter-Atalanta. In zona salvezza 1-1 tra Spezia e Benevento e scoppiettante 3-3 tra Fiorentina e Parma. Scatto importante per l’Udinese, che batte 2-0 il Sassuolo e si allontana decisamente dalla zona calda. Torna alla vittoria il Crotone di Cosmi, che allo Scida sconfigge 4-2 un Torino debilitato dall’emergenza Covid-19. I calabresi ritrovano i tre punti che mancavano dal 17 gennaio e riaccendono le speranze salvezza. Ottimo punto per il Cagliari, che sembra essersi ritrovato con l’arrivo di Semplici in panchina. I sardi impattano 2-2 a Marassi contro la Sampdoria trovando il pari in pieno recupero. Nel posticipo domenicale vince il Napoli, che al Maradona batte 3-1 il Bologna e resta agganciato al treno Champions.