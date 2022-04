Serie A – Vincono Milan e Inter, solo un pari per Juventus e Lazio

Nel turno pre pasquale, e in attesa di Napoli – Roma, le milanesi non sbagliano. L’Inter vince 3-1 in casa dello Spezia, risponde il Milan che batte 2-0 il Genoa a San Siro restando primo a +2 sui nerazzurri, che hanno ancora una gara in meno. Scatto salvezza importante per il Cagliari, che piega 1-0 il Sassuolo e sale a +6 sulla zona retrocessione. Male la Sampdoria, che cade 2-1 in casa contro la Salernitana fanalino di coda e si complica la vita. Poker per l’Udinese, che rifila un pesante 4-1 all’Empoli in un match tra sue squadre ormai salve. Tre punti importanti in chiave qualificazione Europa League per la Fiorentina, che piega 1-0 il Venezia. La Juventus frena e agguanta il pari in extremis in casa contro il Bologna, finisce 1-1 allo Stadium. Non ne approfitta la Lazio, che con identico risultato impatta 1-1 in casa con il Torino.