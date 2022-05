Serie A – Vincono Milan e Inter, Napoli e Juventus in Champions League

Negli anticipi della 35° giornata torna al successo il Napoli, che travolge il Sassuolo con un tennistico 6-1 al Maradona e si qualifica alla prossima Champions League alla luce dello 0-0 tra Roma e Bologna. Risultati importanti in chiave salvezza, con la Sampdoria che si aggiudica per 1-0 il derby contro il Genoa. Sconfitta pesante per i rossoblù che falliscono un penalty nel finale. Situazione complicata anche per il Cagliari, che perde 2-1 in casa contro il Verona e resta a +3 sulla Salernitana terz’ultima che sarà impegnata lunedì a Bergamo e poi nel recupero contro il Venezia. Rocambolesca vittoria della Lazio a La Spezia. I biancocelesti battono 4-3 in rimonta i liguri e restano in orbita Europa League. Tutto invariato in vetta, con il Milan che batte 1-0 la Fiorentina a San Siro restando a +2 sull’Inter, vittorioso per 2-1 sul campo dell’Udinese. Tre punti anche per la Juventus. I bianconeri piegano 2-1 il Venezia e conquistano un posto nella prossima Champions. Torino corsaro ad Empoli, finisce 3-1 per i granata il match del Castellani.