Fonte lega Serie A

Serie A – Vincono Milan e Atalanta, male le romane

Successi interni per Milan e Atalanta

Resta senza pareggi la terza giornata di Serie A Enilive. Oggi arrivano le vittorie in casa di Atalanta, Sassuolo e Milan, mentre colgono il successo in trasferta l`Udinese e il Torino.

L`Atalanta travolge il Lecce trascinata da De Ketelaere, sempre più leader dell`attacco bergamasco dopo la partenza di Retegui e le assenze, per motivi diversi, di Scamacca e Lookman. La squadra di Juric ci mette un pò per scardinare il fortino salentino, poi dilaga nel secondo tempo dopo aver sbloccato al 37` con un colpo di testa di Scalvini. Nella ripresa si mettono in luca Krstovic con due assist e il fantasista belga con la doppietta che insieme al gol di Zalewski fissa il poker nerazzurro che vale il primo successo da tre punti in campionato. Gol della bandiera, molto bello, di N`Dri nel finale di partita, quando la gara era ormai compromessa.

Colpaccio del Torino che raccoglie una preziosa vittoria sul campo della Roma grazie a una prodezza di Simeone nel secondo tempo. Gasperini schiera la squadra senza centravanti puro affidandosi a Dybala e Soulè, ma i suoi nel primo tempo producono molto poco. Non cambia la musica per la banda giallorossa nella ripresa nonostante gli inserimenti di Ferguson e Baldanzi, perchè a decidere il match sarà un`iniziativa personale del centravanti granata, bravo a proteggere un pallone prima di spedirlo dal limite con un destro a giro sul palo più lontano di Svilar. L`estremo della Roma nel finale sventa anche il potenziale raddoppio prima su Aboukhal e poi su Vlasic.

In serata a San Siro arriva la seconda vittoria consecutiva del Milan. Rossoneri più vivi in principio di match contro il Bologna, con Gimenez murato da un`uscita tempestiva di Skorupski ed Estupinan che coglie il palo con uno dei suoi inserimenti (legno esterno prima del riposo anche per Gimenez). I rossoblù escono alla distanza, con Castro a fare da regista per le due frecce ai suoi lati, Cambiaghi e Orsolini. Ed è sempre la squadra di Italiano a ripartire meglio nel secondo tempo, fino a quando Modric spezza l`equilibrio del match andando a depositare in porta di piatto il perfetto assist a centro area di Saelemaekers. Dopo il vantaggio la squadra di Allegri (espulso nel finale) legittima il successo cogliendo altri due legni con Ricci e Gimenez.

Primi tre punti per il Sassuolo che infligge alla Lazio la seconda sconfitta esterna di fila. Gara molto combattuta a centrocampo, a tratti dura (9 ammoniti in totale) e con poche occasioni da rete, praticamente nessuna reale nella prima frazione. Nel secondo tempo palla gol clamorosa sulla testa di Zaccagni, ma Muric si supera nella deviazione d`istinto in angolo. Dall`altra parte Fadera, libero davanti alla porta, non fallisce la deviazione vincente da tre punti intercettando la conclusione di Muharemovic. Secondo campanello d`allarme in casa biancoceleste, i neroverdi, dopo due sconfitte, ritrovano invece il sorriso.

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per l`Udinese, corsara all`Arena Garibaldi grazie al destro di Bravo in avvio di partita. La formazione di Gilardino ha sprecato a inizio gara una clamorosa occasione con Meister e non è poi riuscita a riprendere la partita nonostante i cambi all`intervallo con l`inserimento di Nzola, Bonfanti e Leris. Tra gli ospiti debutto nella ripresa di Zaniolo, in campo al posto dell`autore del gol decisivo dal 60`.