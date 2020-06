Serie A – Vincono Juventus e Lazio, ok Inter e Atalanta. Cade la Roma, bene il Napoli

La Juventus chiama e la Lazio risponde. I bianconeri aprono la 28° giornata di Serie A con un netto 4-0 ai danni del Lecce. I biancocelesti tornano al successo battendo 2-1 la Fiorentina in rimonta e restano a -4 dagli uomini di Sarri. Vincono anche Inter ed Atalanta. I nerazzurri di Conte espugnano il Tardini di Parma ribaltando nel finale di gara il vantaggio ducale, 1-2 il finale. Gli orobici si confermano in stato di grazia sconfiggendo 3-2 l’Udinese alla Dacia Arena. Si allontana dalla Champions invece la Roma, che finisce ko a San Siro 2-0 con il Milan. I giallorossi scivolano a -9 dall’Atalanta e sentono il fiato sul collo del Napoli, che dopo il successo per 3-1 sulla Spal inanella la quinta vittoria di fila e si porta soli tre punti dai capitolini. In coda finisce 2-2 lo scontro diretto tra Brescia e Genoa. Rondinelle ultime in coabitazione con la Spal, liguri a +1 sul Lecce terz’ultimo. Pesante ko interno per la Sampdoria, che cade a Marassi contro il Bologna restando a pari punti con i cugini genoani. Sconfitta anche per il Torino, che perde 4-2 a Cagliari. Finisce con uno scoppiettante 3-3 il confronto tra Sassuolo e Verona.