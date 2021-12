Serie A – Vincono Inter e Milan, crolla il Napoli

Negli anticipi dell’ultima giornata del girone d’andata torna in corsa per un posto in Champions la Juventus, che batte 2-0 il Cagliari e sale a -4 dal quarto posto occupato dall’Atalanta. Gli orobici non vanno oltre lo 0-0 in casa del Genoa e frenano ancora. Non si è disputata Udinese – Salernitana a causa dei casi di Covid-19 nel gruppo squadra granata. Continua a volare l’Inter, che piega 1-0 il Torino a San Siro e chiude il girone di andata a +4 sul Milan. I rossoneri vincono 4-2 sul difficile campo dell’Empoli e staccano il Napoli. Clamoroso il ko interno degli azzurri, che cedono 1-0 allo Spezia incappando nella terza sconfitta casalinga consecutiva. Ora gli uomini di Spalletti devono iniziare a guardarsi anche alle spalle. Frena la Roma, che non va oltre l’1-1 in casa contro la Sampdoria. Sorride invece la Lazio, vittoriosa per 3-1 a Venezia. Finisce 1-1 il confronto tra Verona e Fiorentina, secco 3-0 del Bologna che fa suo il derby emiliano con il Sassuolo.