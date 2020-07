Serie A – Tonfo Inter, Lazio ko. La Juventus vola a +7

La 30° giornata di Serie A si apre con la fuga della Juventus in vetta alla classifica. I bianconeri battono 4-1 il Torino nel derby e volano a +7 sulla Lazio. I biancocelesti, ampiamente rimaneggiati, cadono malamente all’Olimpico sotto i colpi del Milan, che si impone con un netto 3-0 dando un duro colpo al sogno scudetto degli uomini di Inzaghi. Clamoroso il tonfo dell’Inter, che a San Siro perde 2-1 contro il Bologna. I nerazzurri in vantaggio falliscono un penalty e i felsinei in dieci uomini ribaltano poi il risultato. La squadra di Conte scivola a -11 dalla Juventus e dice praticamente addio all’impresa scudetto. Sa soltanto vincere invece l’Atalanta, che si impone per 1-0 a Cagliari portandosi così ad un solo punto dall’Inter terza. Agguanta la Roma al quinto posto il Napoli. Gli azzurri battono 2-1 i giallorossi al San Paolo condannandoli alla terza sconfitta di fila. In zona salvezza perde ancora il Lecce, sconfitto 4-2 dal Sassuolo. Guadagna un punto insperato invece il Genoa, che sotto di due reti ad Udine strappa il pari negli ultimi dieci minuti, con il 2-2 arrivato in pieno recupero. Seconda vittoria di fila per la Sampdoria, che liquida 3-0 una Spal sempre più ultima e sale a +7 dalla zona retrocessione. Tre punti pesanti anche per il Brescia, che grazie al 2-0 inflitto al Verona tiene vive le speranze salvezza. Torna al successo la Fiorentina, vittoriosa per 2-1 sul campo del Parma.