Serie A – Suicidio Napoli, Milan e Juventus in Champions

Cala il sipario sul campionato di Serie A, con l’ultima giornata decisiva per la corsa Champions. Milan e Juventus si qualificano per la massima competizione europea per club, si suicida invece il Napoli. I rossoneri vincono 2-0 in casa dell’Atalanta e chiudono secondi. I bianconeri vincono 4-1 a Bologna e beffano gli azzurri, che non vanno oltre l’1-1 al Maradona contro un Verona già salvo. Gli uomini di Gattuso condannati all’Europa League. Grazie al 2-2 di La Spezia la Roma agguanta la qualificazione alla prima edizione della Conference League. Inutile la vittoria del Sassuolo, che batte 2-0 la Lazio. Finisce 1-1 il confronto tra Torino e il già retrocesso Benevento. L’Inter è insaziabile e non fa sconti nemmeno all’Udinese. Gli uomini di Conte rifilano un pesante 5-1 ai friulani e chiudono il campionato a quota 91 punti. Al fischio finale scatta la festa, con il trofeo del 19° scudetto alzato al cielo davanti a 1000 spettatori presenti a San Siro. Negli anticipi del sabato tra squadre senza obiettivi di classifica spicca il 3-0 della Sampdoria al Parma, nell’ultima di Ranieri sulla panchina blucerchiata. Termina a reti bianche il match tra Crotone e Fiorentina, colpo esterno del Genoa che si impone per 1-0 a Cagliari.