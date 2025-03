Fonte legaseriea.it

Serie A – Si staccano Inter e Napoli, la Fiorentina si rifà sotto

Si stacca l`Atalanta e in fuga a lottare per il titolo restano verosimilmente Inter e Napoli, sempre distanziate tra loro di 3 punti dopo i successi odierni di entrambe.

Terza vittoria consecutiva dei nerazzurri dopo il pareggio nello scontro diretto a Napoli. La formazione di Inzaghi si porta sul doppio vantaggio nei primi minuti della partita grazie a due preziosi assist di Dimarco (reti di Arnautovic al 12` e Frattesi al 29`). L`Inter nella ripresa controlla il match e sfiora il terzo gol, ma la rete di Solet al 72` rende palpitante per Inzaghi (espulso) e i tifosi interisti il finale, con Sommer che compie un miracolo allo scadere per impedire il pareggio su conclusione ravvicinata ancora di Solet.

In serata il Napoli si aggiudica il big match al Diego Maradona superando il Milan 2 – 1. Partenopei in vantaggio dopo pochi secondi dal via, grazie a Politano che si infila nella disattenta difesa rossonera per superare Maignan col suo sinistro. Al 19` si complica la partita per gli ospiti, con Lukaku che si ritrova libero in mezzo all`area per un errato allineamento della linea difensiva del Milan e può depositare in porta indisturbato il raddoppio. Conceicao riparte nella ripresa con Leao al posto di Bondo, poi inserisce anche Gimenez, ma sarà proprio il centravanti messicano a fallire un calcio di rigore parato da Meret al 70`. Il Milan è comunque in partita nel secondo tempo, accorcia le distanze all`84` con un tocco sottoporta di Jovic, ma nell`assalto finale non riesce nella sua solita rimonta. Rossoneri che perdono contatto col gruppo di testa e scivolano a 9 punti dal quarto posto.

Atalanta fermata a Firenze da Kean, sempre più protagonista nella formazione di Palladino. L`attaccante è il primo italiano a segnare in viola più di 15 gol in una stagione dai tempi di Giuseppe Rossi (annata 2013-2014). La partita si sblocca allo scadere del primo tempo, quando Hien controlla male a centrocampo e Kean, dopo avergli rubato palla, si invola verso Carnesecchi, superandolo con un preciso rasoterra. Nella ripresa la reazione degli ospiti tarda ad arrivare, Gasperini prova a cambiare tutto il trio d`attacco, ma i suoi chiudono senza tiri nello specchio della porta (non accadeva in un match di A da febbraio 2023). Orobici che mettono a rischio il proprio terzo posto (Bologna a -2, Juventus a -3), mentre la Fiorentina si rilancia con la terza vittoria nelle ultime quattro gare e aggancia a 51 punti la Lazio (in campo domani contro il Torino).

Balzo salvezza del Cagliari che sale a +6 sulla terzultima e riduce al lumicino le speranze del Cagliari, fermo a -10 dalla quartultima. Dopo un primo tempo senza reti ed occasioni i sardi sbloccano ad inizio ripresa con un colpo di testa di Viola, raddoppiano al 73` con una punizione di Gaetano che sorprende Turati sul suo palo e arrotondano nel recupero con un sinistro di Luvumbo, alla prima rete nel 2025. Il Cagliari torna a vincere un match di Serie A Enilive segnando più di due gol e senza subirne nessuno per la prima volta dal 29 marzo 2019 (3-0 contro il Chievo al Bentegodi in quel caso).