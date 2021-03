Serie A – Si inceppa il Milan, vincono Juve, Roma ed Atalanta. Solo un pari per il Napoli

Il turno infrasettimanale di Serie A fa registrare la frenata del Milan, che non va oltre l’1-1 in casa con l’Udinese agguantando il pari a tempo scaduto. Ne può approfittare l’Inter per volare a +6 in caso di vittoria nel match di domani contro il Parma. Non steccano Juventus, Roma e Atalanta. I bianconeri battono 3-0 lo Spezia mentre gli orobici strapazzano 5-1 il Crotone del neo allenatore Cosmi. I giallorossi restano a -2 dal quarto posto occupato proprio da Juventus e Atalanta grazie al successo per 2-1 in rimonta sul campo della Fiorentina. Pareggio pirotecnico tra Napoli e Sassuolo. Finisce 3-3 al Mapei Stadium, brutta frenata in chiave Champions per gli azzurri. Si annullano Genoa e Sampdoria nel derby della Lanterna, 1-1 il risultato di Marassi. Bella vittoria esterna del Verona, che si impone 3-0 sul difficile campo del Benevento. In coda seconda vittoria consecutiva per il Cagliari con Semplici in panchina. I sardi battono 1-0 il Bologna ed escono dalla zona retrocessione. Non disputata la gara tra Lazio e Torino per l’emergenza Covid tra le fila granata.