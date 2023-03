Serie A – Si ferma il Napoli, vincono Inter e Roma. Milan ko

Dopo otto vittorie consecutive cade il Napoli. Al Maradona colpaccio della Lazio che vince 1-0 balzando al terzo posto in classifica. Gli azzurri sono a + 15 sull’Inter, vittoriosa per 2-0 a San Siro contro il Lecce. Cade invece il Milan. I rossoneri perdono 2-1 al Franchi contro la Fiorentina e vengono agganciati al quarto posto dalla Roma. I giallorossi piegano 1-0 la Juventus e restano attaccati al treno Champions. Dopo due ko di fila arriva un deludente 0-0 casalingo per l’Atalanta. Gli orobici non vanno oltre il pari con l’Udinese e frenano ancora nella corsa Champions. Il Monza batte 2-1 l’Empoli consolidando una tranquilla posizione di metà classifica. In coda termina a reti bianche lo scontro diretto tra Spezia e Verona, stesso risultato nel confronto tra Sampdoria e Salernitana. Chiudono il turno Sassuolo – Cremonese e Torino – Bologna.