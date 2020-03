Serie A – Sei gare rinviate per l’emergenza Coronavirus. Lazio prima da sola, Atalanta devastante. Ok Napoli e Roma

La Serie A continua a non trovare pace per l’emergenza Coronavirus. Rinviate le gare che si dovevano disputare nelle regioni a rischio (Sassuolo – Brescia, Udinese – Fiorentina, Milan – Genoa, Juventus – Inter, Parma – Spal e Sampdoria – Verona). Polemiche soprattutto per il big match Juventus – Inter, per il quale si sta valutando ancora l’ipotesi di disputarla a breve per garantire regolarità alla corsa scudetto. Al momento le gare in questione verranno recuperate il 13 maggio, con la finale di Coppa Italia slittata al 20 maggio. Per quanto riguarda il calcio giocato la Lazio non perde un colpo e battendo 2-0 il Bologna si porta da sola in testa alla classifica. Terzo successo di fila per il Napoli, che al San Paolo batte 2-1 un Torino sempre più in crisi. Gli uomini di Gattuso rientrano così in piena corsa per un posto in Europa League. In zona Champions l’Atalanta si conferma rullo compressore con un attacco da record. I bergamaschi vincono a Lecce con un tennistico 7-2 tenendo a debita distanza la Roma, vittoriosa a Cagliari con un pirotecnico 3-4. Per i sardi è l’undicesima gara consecutiva senza vittoria.