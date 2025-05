Fonte lega Serie A

Serie A – Resta un punto tra Napoli e Inter

Tutto rimandato all`ultima giornata per lo scudetto, con Napoli e Inter che pareggiano entrambe

Penultima giornata palpitante e incredibile, che lascia ancora tutti i verdetti in sospeso, a conferma di una Serie A Enilive particolarmente incerta e combattuta in questa stagione.

CORSA SCUDETTO: La Serie A resta l`unico campionato, tra i top 5 in Europa, che ancora deve assegnare lo scudetto. Napoli e Inter pareggiano entrambe e resta un punto di distanza all`ultimo chilometro. Al Tardini non si vedono reti, anche se la squadra di Conte colpisce tre legni. Altalena di emozioni a San Siro, dove i nerazzurri vanno avanti due volte, sempre ripresi da Pedro che trasforma con freddezza un rigore allo scadere. Verdetto rimandato all`ultima giornata, quando il Napoli affronterà il Cagliari e l`Inter il Como.

ZONA COPPE: Con l`Atalanta terza sicura già dallo scorso turno anche qui si arriverà al fotofinish per determinare la quarta piazza che porta alla prossima Champions League. Vittorie interne per Juventus (67) e Roma (66), la Lazio (65) pareggia a San Siro e conserva ancora qualche chance. Bologna in Europa League grazie al successo in Coppa Italia Frecciarossa, Milan fuori dalle prossime Coppe per la sconfitta di Roma indirizzata dall`espulsione di Gimenez nel primo tempo.

ZONA SALVEZZA: Il Monza ha salutato già il massimo campionato, le altre due squadre che retrocederanno si sapranno all`ultima giornata. Finale pazzesco, questa sera il Cagliari festeggia la permanenza in A superando in casa il Venezia, vincono anche Lecce e Empoli, che viaggiano appaiate a 31 punti e costringono a un finale al cardiopalma Parma ed Hellas Verona.